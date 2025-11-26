Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Auto entzieht sich Verkehrskontrolle - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstagmorgen, 22.11.2025, gegen 2:30 Uhr, beabsichtigte eine Polizeistreife in der Clara-Immerwahr-Straße ein Fahrzeug anzuhalten. Der Fahrer des schwarzen Mercedes, vermutlich eine C- Klasse, flüchtete beim Erkennen des Streifenwagens mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Wiesentalstraße in Fahrtrichtung Zollfreie Straße. Die Streife brach die Verfolgung auf Höhe des Kreisverkehrs zur Dammstraße aufgrund der riskanten Fahrweise ab. Beim flüchtigen Auto soll es sich um einen schwarzen Mercedes, vermutlich eine C-Klasse, mit LÖ Kennzeichen gehandelt haben. Das Polizeirevier Lörrach sucht Zeuginnen und Zeugen, die das flüchtende Auto in der Wiesentalstraße wahrgenommen haben oder möglicherweise durch die Fahrweise des schwarzen Mercedes gefährdet wurden. Das Polizeirevier Lörrach ist rund um die Uhr unter Tel. 07621 176 0 erreichbar.

