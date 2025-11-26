PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Auto entzieht sich Verkehrskontrolle - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstagmorgen, 22.11.2025, gegen 2:30 Uhr, beabsichtigte eine Polizeistreife in der Clara-Immerwahr-Straße ein Fahrzeug anzuhalten. Der Fahrer des schwarzen Mercedes, vermutlich eine C- Klasse, flüchtete beim Erkennen des Streifenwagens mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Wiesentalstraße in Fahrtrichtung Zollfreie Straße. Die Streife brach die Verfolgung auf Höhe des Kreisverkehrs zur Dammstraße aufgrund der riskanten Fahrweise ab. Beim flüchtigen Auto soll es sich um einen schwarzen Mercedes, vermutlich eine C-Klasse, mit LÖ Kennzeichen gehandelt haben. Das Polizeirevier Lörrach sucht Zeuginnen und Zeugen, die das flüchtende Auto in der Wiesentalstraße wahrgenommen haben oder möglicherweise durch die Fahrweise des schwarzen Mercedes gefährdet wurden. Das Polizeirevier Lörrach ist rund um die Uhr unter Tel. 07621 176 0 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 17:45

    POL-FR: Lörrach: Einbruch in Wohngebäude

    Freiburg (ots) - Im Zeitraum von Sonntag, 23.11.2025, von 16:30 Uhr bis Montag, 24.11.2025, gegen 11:40 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in ein Einfamilienhaus und durchsuchte die Räumlichkeiten. Die Täterschaft konnte unerkannt mit Diebesgut in bislang noch unbekannter Höhe entkommen. Das Kriminalkommissariat Lörrach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die im ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 13:01

    POL-FR: Dogern: Einbrecher unterwegs

    Freiburg (ots) - Bereits im Zeitraum von Donnerstag, 20.11.2025, 09.00 Uhr bis Freitag, 21.11.2025, 09.00 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft auf ein umzäuntes Gartengrundstück in der Rheinstraße in Dogern und verschafften sich dort gewaltsam Zutritt zu einem Gartenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Elektro-Werkzeuge entwendet. Auch eine benachbarte Kleingartenparzelle wurde von der Täterschaft ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 11:45

    POL-FR: Schopfheim: Unfall auf der B317 - rund 38000 Euro Sachschaden

    Freiburg (ots) - Mit seinem Opel befuhr am Dienstag, 25.11.2025 gegen 15.00 Uhr ein 66 Jahre alter Mann die B317 von Lörrach kommend in Richtung Todtnau. Auf der Umfahrung von Schopfheim flog ihm, laut eigenen Angaben, durch das leicht geöffnete Seitenfenster ein kleiner Gegenstand ins Auge. Durch die Beeinträchtigung der Sehkraft kam er auf die Gegenfahrbahn und streifte die Leitplanke. Ein entgegenkommender Ford mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren