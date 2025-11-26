Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Gurtweil: Unfall nach Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montag, 24.11.2025, gegen 7:30 Uhr, befuhren ein 32-jähriger VW-Fahrer und eine 43-jährige Opel-Fahrerin die Rathausstraße in Gurtweil in entgegengesetzter Richtung. Beide Fahrzeugführende gaben nach der Kollision der jeweils anderen Partei die Schuld. Durch die Kollision entstand an beiden Autos Sachschaden von insgesamt ungefähr 8.000 Euro. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen übernommen und sucht unabhängige Zeuginnen oder Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet habe. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter 07751 8316 531 erreichbar.

