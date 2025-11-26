Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bernau im Schwarzwald: Einbruch in Bäckerei

Freiburg (ots)

In der Nacht von Montag, 24.11.2025, auf Dienstag, 25.11.2025, gelangte bislang unbekannte Täterschaft in den Verkaufsraum einer Bäckerei und entwendete aus der Kasse Bargeld in noch unbekannter Höhe. Das Fehlen des Geldes wurde durch die Mitarbeitenden gegen 2:20 Uhr gemeldet. Der Polizeipostens St. Blasen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges rund um die Bäckerei in der Rathausstraße in Bernau festgestellt haben. Der Polizeiposten St. Blasien ist zu den üblichen Bürozeiten unter 07672 9228 0 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 entgegen.

