Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Kontrollen zur Durchsetzung des Messerverbots im ÖPNV und auf dem Weihnachtsmarkt - keine Verstöße festgestellt

Freiburg (ots)

Das Polizeipräsidium Freiburg hat am Mittwoch, 26.11.2025, gemeinsam mit dem städtischen Vollzugsdienst und mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz Kontrollen im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs sowie auf dem Freiburger Weihnachtsmarkt durchgeführt. Insgesamt wurden rund 180 Personen kontrolliert. Verstöße gegen das geltende Messerverbot wurden dabei nicht festgestellt.

Die Polizei wird während der gesamten Dauer des Weihnachtsmarktes weiterhin sichtbar präsent sein und regelmäßig Überwachungsmaßnahmen durchführen. Zudem sind weitere gezielte Kontrollen zur Einhaltung des Waffen- und Messerverbots geplant.

oec

