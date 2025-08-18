Feuerwehr Minden

FW Minden: Brandgeruch im Gebäude löst Feuerwehreinsatz aus

Minden (ots)

Die Feuerwehr Minden wurde am Donnerstagabend gegen 21:40 Uhr aufgrund eines Brandgeruchs in die Fischerstadt alarmiert. Mit Hilfe der Bewohner*innen wurde das Gebäude begangen und erkundet. Letztlich stellte sich heraus, dass im Nachbargebäude mit einem Laser gearbeitet wurde. Den dabei entsstandenen Geruch förderte die zugehörige Absaugung in der Nähe der betroffenen Wohnung ins freie. Dadurch entstand in dem Gebäude der vermeintliche Brandgeruch. Die Feuerwehr konnte nach ca. 30 Minuten zur Wache zurückkehren. Zu diesem Einsatz alarmiert wurden neben der Berufsfeuerwehr noch die Einheit Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Rettungsdienst.

