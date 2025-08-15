FW Minden: Mehrere unwetterbedingte Einsätze forderten die Einheiten der Feuerwehr Minden in der Nacht auf Freitag
Minden (ots)
Von Donnerstag auf Freitag Nacht zog eine Unwetterfront über den Kreis Minden-Lübbecke und traf dabei auch das Stadtgebiet Minden. Das Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen führte zu einigen voll gelaufenen Kellern und umgestürzten Bäumen. Dieses erhöhte Einsatzaufkommen forderte die Kreisleitstelle und die Einheiten der Feuerwehr Minden. Ein in Folge eines Blitzeinschlags gemeldeter Dachstuhlbrand bestätigte sich glücklicherweise nicht.
