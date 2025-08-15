PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Minden

FW Minden: Mehrere unwetterbedingte Einsätze forderten die Einheiten der Feuerwehr Minden in der Nacht auf Freitag

Minden (ots)

Von Donnerstag auf Freitag Nacht zog eine Unwetterfront über den Kreis Minden-Lübbecke und traf dabei auch das Stadtgebiet Minden. Das Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen führte zu einigen voll gelaufenen Kellern und umgestürzten Bäumen. Dieses erhöhte Einsatzaufkommen forderte die Kreisleitstelle und die Einheiten der Feuerwehr Minden. Ein in Folge eines Blitzeinschlags gemeldeter Dachstuhlbrand bestätigte sich glücklicherweise nicht.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Minden
Telefon: 0571 8387 0
E-Mail: Leitung-Feuerwehr@minden.de
www.minden.de/112

Original-Content von: Feuerwehr Minden, übermittelt durch news aktuell

