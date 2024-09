Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Alkoholisierter E-Scooter Fahrer

31655 Stadthagen (ots)

(ber) Am 13.09.2024 gegen 15:00 Uhr führen Beamte des Polizeikommissariats Stadthagen eine Verkehrskontrolle bei einem E-Scooter Fahrer in der Straße Am Viehmarkt durch. Da von dem Fahrzeugführer ein deutlicher Alkoholgeruch ausgeht, wird eine freiwillige Atemalkoholmessung durchgeführt. Diese ergibt bei dem 49 - jährigen Stadthäger einen Wert von 1,02 Promille. Der nunmehr Betroffene einer Ordnungswidrigkeit wird zur hiesigen Dienststelle verbracht und eine gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung durchgeführt, die den zuvor gepusteten Wert bestätigt.

