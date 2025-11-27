POL-FR: Steinen: Feuerwehreinsatz
Freiburg (ots)
Am Mittwoch, 26.11.2025, gegen 18:30 Uhr, wurde die Freiwillige Feuerwehr zu einem Kellerbrand in Steinen alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass es nur zu einer Verpuffung im Heizungsraum gekommen war und kein Brand entstand. Nach bisherigen Erkenntnissen wird von einem technischen Defekt an der Heizung ausgegangen, ein Sachschaden am Gebäude scheint nicht entstanden zu sein. Neben der Polizei und der Feuerwehr war auch der Rettungsdienst vor Ort im Einsatz. Verletzt wurde niemand.
Medienrückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell