POL-FR: Steinen: Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 26.11.2025, gegen 18:30 Uhr, wurde die Freiwillige Feuerwehr zu einem Kellerbrand in Steinen alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass es nur zu einer Verpuffung im Heizungsraum gekommen war und kein Brand entstand. Nach bisherigen Erkenntnissen wird von einem technischen Defekt an der Heizung ausgegangen, ein Sachschaden am Gebäude scheint nicht entstanden zu sein. Neben der Polizei und der Feuerwehr war auch der Rettungsdienst vor Ort im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

