PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein/ Haltingen: Auspuffanlage gestohlen- Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 26.11.2025, 20:30 Uhr, bis Donnerstag, 27.11.2025, 2:45 Uhr, wurde an einem in der Bodenseestraße geparkten Mercedes mit Schweizer Kontrollschild die Auspuffanlage mit vier Ausgangsrohren abmontiert und gestohlen. Dabei entstand ein Sachschaden von ungefähr 10.000 Euro. Das Polizeirevier Weil am Rhein sucht Zeuginnen und Zeugen, die in der Bodenseestraße im Ortsteil Haltingen Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise zum Verbleib der Auspuffanlage geben können. Das Polizeirevier Weil am Rhein ist rund um die Uhr unter Tel. 07621 9797 0 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 27.11.2025 – 16:55

    POL-FR: Steinen: Feuerwehreinsatz

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 26.11.2025, gegen 18:30 Uhr, wurde die Freiwillige Feuerwehr zu einem Kellerbrand in Steinen alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass es nur zu einer Verpuffung im Heizungsraum gekommen war und kein Brand entstand. Nach bisherigen Erkenntnissen wird von einem technischen Defekt an der Heizung ausgegangen, ein Sachschaden am Gebäude scheint nicht entstanden zu sein. Neben der Polizei und der Feuerwehr war auch der Rettungsdienst vor Ort im ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 16:55

    POL-FR: Lörrach/Hauingen: Brand eines Autos

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 26.11.2025, gegen 19:40 Uhr brannte in der Straße "Am Soormattbach" ein Skoda. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das dem Parkplatz angrenzenden Wohnhaus verhindern, die Fassade wurde allerdings in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Das Auto erlitt einen Totalschaden, an der Fassade entstand geringer Sachschaden. Die Schadenshöhe wird auf ungefähr 30.000 ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 16:54

    POL-FR: Ühlingen- Birkendorf/ Ühlingen: Einbruch in Wohnhaus

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 26.11.2025, in der Zeit von 14:15 Uhr bis 18:05 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in ein Wohnhaus in der Untermettinger Straße in Ühlingen. Nach dem Durchsuchen der Räumlichkeiten verließ die Täterschaft die Wohnräume mit diversem Diebesgut. Die genaue Schadenshöhe wird noch ermittelt. Das Kriminalkommissariat Waldshut hat die Ermittlungen übernommen und sucht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren