POL-FR: Weil am Rhein/ Haltingen: Auspuffanlage gestohlen- Zeugen gesucht
Freiburg (ots)
In der Zeit von Mittwoch, 26.11.2025, 20:30 Uhr, bis Donnerstag, 27.11.2025, 2:45 Uhr, wurde an einem in der Bodenseestraße geparkten Mercedes mit Schweizer Kontrollschild die Auspuffanlage mit vier Ausgangsrohren abmontiert und gestohlen. Dabei entstand ein Sachschaden von ungefähr 10.000 Euro. Das Polizeirevier Weil am Rhein sucht Zeuginnen und Zeugen, die in der Bodenseestraße im Ortsteil Haltingen Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise zum Verbleib der Auspuffanlage geben können. Das Polizeirevier Weil am Rhein ist rund um die Uhr unter Tel. 07621 9797 0 erreichbar.
