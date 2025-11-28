PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Tageswohnungseinbruch

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 27.11.2025, im Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 13:00 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Goethestraße. Die Täterschaft durchsuchte mehrere Zimmer und flüchtete mit Bargeld und Schmuck in noch unbekannter Höhe. Die Kriminalpolizei Lörrach hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum in der Goethestraße Verdächtiges wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohner gebeten, ihre Videoaufzeichnungen zu sichten und verdächtige Wahrnehmungen der Kriminalpolizei mitzuteilen. Die Kriminalpolizei Lörrach ist zu den üblichen Bürozeiten unter 07621 176 0 erreichbar. Außerhalb der Bürozeiten nimmt der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 500 entgegen

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

