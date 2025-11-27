Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 27.10.2025

PI Leer/Emden (ots)

++Pkw-Scheiben eingeschlagen++Beleidigung und falsche Personalienangabe nach Ladendiebstahl++Pedelec entwendet++Versuchter Wohnungseinbruch++

Leer/Moormerland - Pkw-Scheiben eingeschlagen

In der Nacht vom 24.11.2025 zum 25.11.2025 wurden in Moormerland und in Leer bei diversen Pkw die Scheiben eingeschlagen und die Fahrzeuge teilweise auch durchsucht. In der Süderstraße in Moormerland wurde bei einem Pkw Renault die Scheibe auf der Beifahrerseite beschädigt und aus dem Pkw ein Berechtigungsschein, eine Brille und ein Ladekabel entwendet. Bei einem weiteren Pkw Hyundai, welcher ebenfalls in der Süderstraße stand, wurden die Scheibe auf der Fahrerseite eingeschlagen und der Innenraum des Pkw durchsucht. Aus dem Pkw wurde aber nichts entwendet. In der Moormerländer Norderstraße wurde bei einem Pkw BMW die Scheibe der Fahrerseite eingeschlagen und der Pkw ebenfalls durchwühlt. Ob hier Gut entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch aus einem Pkw in der Wilhelmstraße, welcher auf die gleiche Art und Weise angegangen wurde, konnte kein Gut erlangt werden. Im gleichen Zeitraum wurde zwei Fahrzeuge in Leer/Nüttermoor auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums angegangen. Betroffen waren hier ein Pkw VW und ein Pkw Ford. In beiden Fällen ist noch nicht bekannt, ob Diebesgut erlangt werden konnte. Alle Fälle wurden von Einsatzkräften des Einsatzdienstes aus Leer und von der Autobahnpolizei aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, die Dienststellen zu kontaktieren.

Leer - Beleidigung und falsche Personalienangabe nach Ladendiebstahl

Am 26.11.2025 kam es gegen 14:40 Uhr in einem Bekleidungs-und Warendiscounter an der Mühlenstraße zu einem Ladendiebstahl durch einen 38-jährigen Mann aus Leer. Der Mann steckte zwei kleine alkoholische Getränke und zwei Limonaden in Wert eines niedrigen zweistelligen Betrages in seine Jackentaschen und verließ das Geschäft ohne Bezahlung der Gegenstände. Eine Mitarbeiterin des Geschäftes nahm die Verfolgung auf und rief die Polizei hinzu, so dass der Mann gestellt werden konnte. Bei der Aufnahme des Sachverhaltes und seiner Befragung gab er in Richtung einer eingesetzten Polizeibeamtin eine unflätige Beleidigung ab und gab sich insgesamt unkooperativ. Zudem gab er auf Befragung falsche Personalien an, was ihm jedoch nicht weiterhalf, da er den Einsatzkräften bekannt war. Der Mann, dem ein zeitlich eingegrenzter Platzverweis für die Innenstadt erteilt wurde, muss sich nun in einem Strafverfahren und einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Leer - Pedelec entwendet

Am 25.11.2025 kam es in der Zeit von 07:00 Uhr bis 18:00 Uhr zu dem Diebstahl eines Pedelecs, welcher in der genannten Zeit gesichert am Bahnhof in Leer abgestellt war. Das Pedelec der Marke Bulls, Modell Copperhead EV 2, Rahmenfarbe wird beschrieben als auffälliges blau mit schwarzen Schutzblechen und Felgen, sowie orangefarbenen Griffen war mit einem Faltschloss und einem Zahlenschloss gesichert. Zudem wurde für das Fahrrad, welches einen Wert im vierstelligen Bereich hat, eine besondere Sperre eingerichtet, mit welcher per App das Fahrradakku gesperrt werden kann. Dies wurde vom Eigentümer nach bemerken des Verlustes aktiviert. Zudem konnte das mit einer Identifikationsnummer versehene Fahrrad in die Fahndung eingegeben werden. Die Polizei Leer hat den Diebstahl aufgenommen und die Ermittlungen eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Diebstahl oder Verbleib des auffälligen Rades geben können, werden gebeten, die Polizei Leer zu kontaktieren.

Leer - Versuchter Wohnungseinbruch

Am 26.11.2025 kam es gegen 10:00 Uhr an einem Wohnhaus in der Gutenbergstraße zu einem versuchten Einbruch. Ein unbekannter Täter klingelte vorab mehrfach an der Haustür, woraufhin ihm von der anwesenden Hauseigentümerin nicht geöffnet wurde. Somit wähnte der Tatverdächtige das Haus leerstehend und begab sich durch den Garten zur hinteren Terrassentür. Dort versuchte er, sich mittels Tretens gegen die Tür und einigen Hebelansätzen am Rahmen Zutritt zum Haus zu verschaffen. Die Hauseigentümerin machte sich derweil im Haus bemerkbar, woraufhin der männliche Unbekannte die Flucht ergriff. Die Polizei Leer haten den Sachverhalt aufgenommen und eine intensive Spurensuche durchgeführt. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Sache machen können oder verdächtige Beobachtungen getätigt haben, werden gebeten, Kontakt mit der Polizei in Leer aufzunehmen.

