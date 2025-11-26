PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Leer/Emden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachträgliche Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 26.11.2025

PI Leer/Emden (ots)

++Zaun beschädigt++Zigarettenautomat aufgebrochen++

Emden - Zaun beschädigt

Am 22.11.2025 kam es in der Zeit von 17:00 Uhr bis 20:30 Uhr zu einer Sachbeschädigung an der Petkumer Straße. Unbekannte Täter beschädigten einen Holzzaun, welcher zu einem Wohnhaus kurz vor der Einmündung zur Baltrumstraße gehört, in der Länge von ca. 1,5 Metern, indem sie die Leisten abtraten Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Emden zu kontaktieren.

Leer - Zigarettenautomat aufgebrochen

In der Zeit vom 24.11.2025, 16:30 Uhr bis Mitternacht desselben Tages ist es an der Konrad-Zuse-Straße zu dem Aufbruch eines Zigarettenautomaten gekommen. Unbekannte Täter schnitten die Front des Automaten auf und konnten anschließend die Automatentür aufhebeln. Die innen befindlichen Zigarettenschachteln wurden entwendet. Ob auch Geld aus dem Automaten erlangt wurde ist derzeit noch zu klären. Die genaue Höhe des Diebesgutes ist derzeit unbekannt. Die Polizei Leer hat den Sachverhalt aufgenommen und eine Spurensuche durchgeführt. Die Ermittlungen zur Sache dauern.

Hinweise bitte an:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden
Pressestelle
Svenia Temmen
Beauftragte für Kriminalprävention/ stellv. Pressesprecherin
Telefon: 0491-97690 108
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Leer/Emden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Leer/Emden
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Leer/Emden
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 12:44

    POL-LER: Weitere Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 26.11.2025

    PI Leer/Emden (ots) - ++Hochwertige Sportbikes entwendet++Ladendiebstähle++ Weener - Hochwertige Sportbikes entwendet In der Nacht vom 24.11.2025 auf den 25.11.2025 wurde aus zwei Garagen an verschiedenen Wohnhäusern im Moosbeerenweg zwei hochwertige Sportbikes im Wert von 10.000 Euro gestohlen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich nach bisherigen ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 11:16

    POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 26.11.2025

    PI Leer/Emden (ots) - ++Hoher Schaden nach Schockanruf++ Landkreis Leer - Hoher Schaden nach Schockanruf Am 25.11.2025 kam es in der Zeit von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr zu einem Schadeneintritt nach einem Schockanruf zum Nachteil eins 65-jährigen Mannes aus Leer. Der Verlauf der Tat über mehrere Stunden zeigt wieder einmal die Gefährlichkeit der Anrufe, in denen die ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 12:04

    POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 25.11.2025

    PI Leer/Emden (ots) - ++Taschendiebstähle++Verkehrsunfallflucht++Von der Fahrbahn abgekommen++ Leer/Emden - Taschendiebstähle Am 24.11.2025 kam es gegen 14:00 Uhr der Leeraner Mühlenstraße in einem Bekleidungsdiscounter zu dem Diebstahl einer Geldbörse aus dem Rucksack einer 65-jährigen Leeranerin. Diese bemerkte bei Bezahlen an der Kasse, dass die Geldbörse ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren