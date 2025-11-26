Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachträgliche Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 26.11.2025

PI Leer/Emden (ots)

++Zaun beschädigt++Zigarettenautomat aufgebrochen++

Emden - Zaun beschädigt

Am 22.11.2025 kam es in der Zeit von 17:00 Uhr bis 20:30 Uhr zu einer Sachbeschädigung an der Petkumer Straße. Unbekannte Täter beschädigten einen Holzzaun, welcher zu einem Wohnhaus kurz vor der Einmündung zur Baltrumstraße gehört, in der Länge von ca. 1,5 Metern, indem sie die Leisten abtraten Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Emden zu kontaktieren.

Leer - Zigarettenautomat aufgebrochen

In der Zeit vom 24.11.2025, 16:30 Uhr bis Mitternacht desselben Tages ist es an der Konrad-Zuse-Straße zu dem Aufbruch eines Zigarettenautomaten gekommen. Unbekannte Täter schnitten die Front des Automaten auf und konnten anschließend die Automatentür aufhebeln. Die innen befindlichen Zigarettenschachteln wurden entwendet. Ob auch Geld aus dem Automaten erlangt wurde ist derzeit noch zu klären. Die genaue Höhe des Diebesgutes ist derzeit unbekannt. Die Polizei Leer hat den Sachverhalt aufgenommen und eine Spurensuche durchgeführt. Die Ermittlungen zur Sache dauern.

Hinweise bitte an:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

