POL-LER: Weitere Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 26.11.2025

++Hochwertige Sportbikes entwendet++Ladendiebstähle++

Weener - Hochwertige Sportbikes entwendet

In der Nacht vom 24.11.2025 auf den 25.11.2025 wurde aus zwei Garagen an verschiedenen Wohnhäusern im Moosbeerenweg zwei hochwertige Sportbikes im Wert von 10.000 Euro gestohlen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich nach bisherigen Erkenntnissen in der Zeit von 01:30 bis 02:30 Uhr Zugang zu den Garagen, indem sie auf professionelle Weise die Sicherungen an Tür und Garagentor überwanden. Bei dem ersten entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein Sportrad der Marke Canyon, Modell AEROAD CF SLX 8 DB Etap 21 L bk in der Farbe schwarz. Das Fahrrad war mit Sonderzubehör, wie einem Spezialtacho der Marke Element Roam und Rücklicht der Marke Garmin Varia, sowie einem Prologo Sattel ausgestattet. Das zweite entwendete Fahrrad war ebenfalls von der Marke Canyon, hier das Modell AERORAD CF SCX te Tap in der Farbe blaugrün. Die speziellen Fahrräder sind mit Individualnummern versehen und umgehend in der Fahndung gespeichert worden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, die sich in der Nacht in der besagten Straße oder näheren Umgebung aufgehalten haben, werden gebeten, die Polizei in Weener oder Leer zu kontaktieren. Ebenfalls sollten sich Zeugen melden, denen solche hochwertigen Fahrräder oder dazu entsprechende Ersatzteile außerhalb des Spezialhandels angeboten werden.

Emden - Ladendiebstähle

Am 25.11.2025 wurde ein 32-jähriger Mann aus Emden gegen 19:45 Uhr beobachtet, als er in einem Verbrauchermarkt an der Neutorstraße zahlreiche Waren in einem mitgeführten Rucksack und weiteren Tragetaschen verstaute und anschließend den Laden ohne zu bezahlen verlassen wollte. Insgesamt hatte der Mann Diebesgut im Wert von 136 Euro bei sich. Der Mann wurde durch eine Mitarbeiterin aufgehalten, welche umgehend die Polizei informierte. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Zu einem weiteren Diebstahl an derselben Örtlichkeit kam es gegen 20:20 Uhr, als zwei unbekannte Täter gemeinschaftlich diverse Lebensmittel im Wert von ca. 67 Euro in zwei Einkaufstüten packten und dann zusammen ohne zu bezahlen den Laden verließen. Eine Mitarbeiterin konnte einem Tatverdächtigen noch eine der gefüllten Taschen abnehmen, aber die Personen selber nicht aufhalten. Die männlichen Personen werden beschrieben wie folgt: Tatverdächtiger 1:

- 185 - 190 cm groß - komplett schwarz gekleidet - schlank - scheinbares Alter 18 Jahre

Tatverdächtiger 2:

- 170-175 cm groß - kräftige Statur - schwarz-weißer Pullover, weitere Kleidung dunkel/schwarz - scheinbares Alter 18 Jahre

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, die Polizei in Emden zu benachrichtigen

