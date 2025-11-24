PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 24.11.2025

Westoverledingen - Verkehrsunfall

Am 23.11.2025 kam es gegen 11:45 Uhr auf der Heidestraße in Höhe der Kreuzung zur Mühlenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 68-jähriger Mann aus Westoverledingen befuhr mit seinem Pkw die untergeordnete Mühlenstraße und hielt an der Haltelinie und dem dort befindlichen STOP-Schild zur Heidestraße zuerst an. Dann fuhr der Mann in den Kreuzungsbereich ein und übersah dort den Pkw eines in Fahrtrichtung Papenburg fahrenden 65-jährigen Mannes aus Papenburg. Die Fahrzeuge prallten zusammen. Bei dem Aufprall wurden der Mann aus Westoverledingen, der 65-jährige und seine 66-jährige Beifahrerin verletzt. Der 68-jährige und die 66-jährige wurden vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Zur Bergung der Fahrzeuge wurden Abschleppunternehmen beauftragt. Die Polizei Leer hat den Unfall aufgenommen und die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden
Svenia Temmen
Beauftragte für Kriminalprävention/ stellv. Pressesprecherin
Telefon: 0491-97690 108
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell

