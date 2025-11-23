Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 23.11.2025

PI Leer/Emden (ots)

++ Tödlicher Verkehrsunfall ++

Leer- Am 22.11.25 befuhr ein 79-jähriger Radfahrer gegen 10:10 Uhr den Mittelweg in Leer in Richtung der Straße Hohe Loga. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen versuchte der Leeraner den dortigen Bahnübergang zu überqueren, als er mit der sich senkenden Bahnschranke zusammenstieß. Durch den Aufprall stürzte der Mann zu Boden und rutschte aufgrund der Straßenglätte auf die Gleise. Der herannahende Zug konnte trotz einer eingeleiteten Vollbremsung nicht rechtzeitig halten und erfasste den Mann, welcher durch den Zusammenstoß tödliche Verletzungen erlitt und noch an der Unfallstelle verstarb. Die Notfallseelsorge, der Rettungsdienst und die Feuerwehr waren ebenfalls vor Ort eingesetzt. Die Fahrbahn und der Streckenabschnitt waren für die Unfallaufnahme bis ca. 12:45 Uhr gesperrt.

