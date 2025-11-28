Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwörstadt: Spiegel abgefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht.

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 27.11.2025 gegen 7:30 Uhr befuhr eine 28- jährige Hyundai- Fahrerin die K6337 von Dosenbach in Richtung Wehr. Dabei soll ihr in einer Kurve ein bislang unbekanntes Auto, vermutlich ein neuerer weißer VW Golf, zum Teil auf ihrer Fahrspur entgegengekommen sein. Es kam zur Berührung der beiden Autos, wodurch der Spiegel am Hyundai beschädigt wurde. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1500 EUR. Der VW fuhr ohne Anzuhalten weiter. Das Polizeirevier Rheinfelden sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den weißen VW Golf geben können. Das Polizeirevier Rheinfelden ist rund um die Uhr unter 07623 74040 erreichbar.

