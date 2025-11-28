PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unbekannte greifen mit Pfefferspray an

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 27.11.2025, gegen 21:00 Uhr wurde ein 36-jähriger syrischer Staatsbürger in der Rheinbrückstraße von zwei bislang unbekannten Tatverdächtigen mit Pfefferspray angegriffen und verletzt. Einer der beiden Männer soll den Geschädigten auch zusätzlich noch getreten haben. Die beiden konnten unerkannt fliehen. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben oder Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter 07761 934 0 erreichbar.

