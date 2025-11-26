PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Herten

In der Nacht zu Mittwoch kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Wilhelminenstraße. Unbekannte hebelten die Hauseingangstür auf und durchsuchten die Wohnräume nach Beute. Ob etwas entwendet wurde konnte noch nicht festgestellt werden. Die Täter flüchteten über die Terrassentür in unbekannte Richtung.

Recklinghausen

Zwischen Sonntagabend (18:00 Uhr) und Montagnachmittag (13:30 Uhr) brachen unbekannte Täter am Mulvanyring über eine Terassentür in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter durchwühlten sämtliche Räume und flüchteten anschließend vermutlich mit Beute in unbekannte Richtung. Bisher ist das genaue Diebesgut noch unbekannt. Täterhinweise liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

