Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Dortmunder Straße

Am Tibaum

Hamm-Herringen (ots)

Eine 34-jährige Skodafahrerin und ein 42-jähriger VW-Fahrer stießen am Montag, 3. März, im Kreuzungsbereich Dortmunder Straße / Am Tibaum mit ihren Fahrzeugen zusammen - beide kamen mit Rettungswagen in Hammer Krankenhäuser.

Der Mann aus Hamm war gegen 19.45 Uhr mit seinem VW auf der Dortmunder Straße in Richtung Osten unterwegs, als er an der Kreuzung Am Tibaum bei Grün über die Ampel fuhr und im Kreuzungsbereich mit dem Skoda der 34-Jährigen kollidierte.

Die Frau aus Hamm war mit ihrem Fahrzeug in Richtung Sandbochumer Straße in den Kreuzungsbereich eingefahren.

Durch den Zusammenstoß verletzte sich die Skodafahrerin leicht und der VW-Fahrer schwer - beide wurden mit Rettungswagen in Hammer Krankenhäuser gebracht.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug des VW-Fahrers gegen einen Mast und eine angrenzende Leitplanke geschleudert.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten vor Ort abgeschleppt werden.

Die beiden im Skoda mitfahrenden Kinder der 34-Jährigen wurden vorsorglich in eine Kinderklinik gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn komplett gesperrt und der beschädigte Mast durch Mitarbeiter der Stadtwerke vom Stromnetz getrennt. (ds)

