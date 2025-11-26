Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Gebäudeschaden nach Brand von vier Müllcontainern - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (ca. 02:40 Uhr) brannten vier Müllcontainer im Bereich Löhrhof. Die Container standen unter der Unterführung eines Bekleidungsgeschäftes. Die Feuerwehr löschte den Brand. Durch das Feuer entstand etwa 15.000 Euro Sachschaden an den Containern und dem Gebäude. Verletzt wurde durch den Brand niemand.

Die Polizei geht bislang davon aus, dass die Container vorsätzlich in Brand gesetzt wurden.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell