Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Recklinghausen: Gebäudeschaden nach Brand von vier Müllcontainern - Zeugen gesucht
Recklinghausen (ots)
In der Nacht zu Mittwoch (ca. 02:40 Uhr) brannten vier Müllcontainer im Bereich Löhrhof. Die Container standen unter der Unterführung eines Bekleidungsgeschäftes. Die Feuerwehr löschte den Brand. Durch das Feuer entstand etwa 15.000 Euro Sachschaden an den Containern und dem Gebäude. Verletzt wurde durch den Brand niemand.
Die Polizei geht bislang davon aus, dass die Container vorsätzlich in Brand gesetzt wurden.
Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell