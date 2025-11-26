Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Bottrop: Mann ausgeraubt und leicht verletzt
Recklinghausen (ots)
Zwei bislang unbekannte Täter überfielen am Dienstagabend einen Mann aus Bottrop. Der 46-Jährige war gegen 19:00 Uhr auf der Essener Straße unterwegs. Plötzlich wurde er von einem Mann und einer Frau geschlagen. Eine der ihm unbekannten Personen habe dann seine Umhängetasche entrissen - zusammen ergriffen die Täter in Richtung Innenstadt die Flucht. In der Tasche befanden sich unter anderem Elektrogeräte und Bargeld. Vor dem Vorfall war der 45-Jährige in einem Zug (Essen -Bottrop) unterwegs. In dem Zug sollen auch die Täter gesessen haben. Der Bottroper wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.
Die Unbekannten können wie folgt beschrieben werden: Frau: - ca. 30 Jahre alt - ca. 1,70 Meter - beige Jacke Mann: - ca. 30 Jahre alt - ca. 1,85 Meter - dunkle Jacke - kurzer Bart
Hinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.
