Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/ Recklinghausen: Einbrüche - Polizei bittet um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

In der Zeit von Sonntag (09:00 Uhr) bis Montag (11:50 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte an der Straße "Güldenberg" ein. Nach ersten Ermittlungen hebelten die Unbekannten ein rückwärtiges Fenster auf und gelangten so in das Wohnhaus. Im Objekt durchsuchten die Täter mehrere Räume und öffneten Schubladen und Schränke. Ob etwas entwendet wurde, ist aktuell noch unklar.

Recklinghausen:

Mit Schmuck, Uhren und Bargeld flüchteten bislang unbekannte Täter nach einem Einbruch auf dem Schlingweg. Zuvor hebelten sie die Terassentür eines Einfamilienhauses auf. Sue durchsuchten mehrere Räume. Der Einbruch passierte am Montag zwischen 16:15 Uhr und 18:10 Uhr.

Zeugen werden gebeten, die Polizei unter der 0800 2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell