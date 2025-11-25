Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Gladbeck: Zigarettenautomat gesprengt
Recklinghausen (ots)
Gestern Abend hat ein bislang unbekannter Täter einen Zigarettenautomaten gesprengt - die Polizei bittet jetzt um Zeugenhinweise. Zeugen hörten gegen 21:24 Uhr einen lauten Knall im Bereich der Straße "Brinskamp" - kurz darauf entdeckten sie den gesprengten Automaten. Auf dem Weg dorthin kam ihnen ein unbekannter Mann entgegen. Dabei könnte es sich um den Tatverdächtigen handeln.
Personenbeschreibung: -1.80 Meter - normale Statur - ca. 35 Jahre alt - viereckige, schwarze Brille - längerer Bart - schwarzer Hoodie - dunkle Jacke mit Kapuze - schwarze Jogginghose - dunkle Schuhe
Hinweise zu dem Vorfall werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.
