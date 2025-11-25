PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Zigarettenautomat gesprengt

Recklinghausen (ots)

Gestern Abend hat ein bislang unbekannter Täter einen Zigarettenautomaten gesprengt - die Polizei bittet jetzt um Zeugenhinweise. Zeugen hörten gegen 21:24 Uhr einen lauten Knall im Bereich der Straße "Brinskamp" - kurz darauf entdeckten sie den gesprengten Automaten. Auf dem Weg dorthin kam ihnen ein unbekannter Mann entgegen. Dabei könnte es sich um den Tatverdächtigen handeln.

Personenbeschreibung: -1.80 Meter - normale Statur - ca. 35 Jahre alt - viereckige, schwarze Brille - längerer Bart - schwarzer Hoodie - dunkle Jacke mit Kapuze - schwarze Jogginghose - dunkle Schuhe

Hinweise zu dem Vorfall werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 10:21

    POL-RE: Gladbeck: Mann bei Wohnungsbrand tödlich verletzt

    Recklinghausen (ots) - Ein 72-Jähriger Mann erlag nach einem Brand in seiner Wohnung noch am Abend seinen Verletzungen. Gegen 19 Uhr war ein Wohnungsbrand an der Feldhauser Straße gemeldet worden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst wurden alarmiert. Ein 72- jähriger Bewohner wurde mit schweren, bzw. lebensgefährlichen Verletzungen zunächst noch aus der Wohnung gerettet. Er wurde in ein Krankenhaus gefahren, hier ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 14:37

    POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche - Zeugen gesucht

    Recklinghausen (ots) - Bottrop Mit Modeschmuck und Bargeld flüchteten unbekannte Täter nach einem Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus am Liboriweg. Am Samstagnachmittag hebelten sie die Hauseingangstür auf und durchsuchten mehrere Räume nach Beute. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. An der Ludwig-Richter-Straße hebelten unbekannte Täter ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren