Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Mit Modeschmuck und Bargeld flüchteten unbekannte Täter nach einem Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus am Liboriweg. Am Samstagnachmittag hebelten sie die Hauseingangstür auf und durchsuchten mehrere Räume nach Beute. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

An der Ludwig-Richter-Straße hebelten unbekannte Täter ein Fenster im Erdgeschoss einer Doppelhaushälfte auf. Zwischen 19 Uhr und 21:15 Uhr am Samstag brachen die Täter in das Gebäude ein. Augenscheinlich wurde das gesamte Haus nach Beute durchsucht. Die Einbrecher flüchteten mit Schmuck und Bargeld in unbekannte Richtung.

Castrop-Rauxel

Zwischen Samstag 17:15 Uhr und 21:30 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Hellweg ein. Sie öffneten gewaltsam eine Terrassentür und nahmen Schmuck und Bargeld mit. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Dorsten

Am Freitagvormittag (9 Uhr bis 12 Uhr) brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Schulstraße ein. Über ein Fenster im Erdgeschoss gelangten sie in das Gebäude. Sie suchten in zwei Räumen nach Beute und nahmen Schmuck mit. Hinweise auf die Fluchtrichtung der Einbrecher liegen nicht vor.

Herten

Über eine Terrassentür gelangten Unbekannte in einen Bungalow an der Mühlenstraße. Zu dem Einbruch kam es zwischen Donnerstagnachmittag und Samstagvormittag. Die Täter durchsuchten großflächig das Gebäude, im Keller flexten sie einen leeren Tresor auf. Bei einem zweiten Tresor scheiterten die Einbrecher an der Sicherung. Aus dem Bungalow konnte dennoch Schmuck entwendet werden. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Zwischen 17 Uhr und 18 Uhr am Samstagnachmittag, brachen unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Habichtstraße ein. Über die Terrassentür schafften sie es in das Wohnzimmer und von hier aus in die weiteren Wohnräume. Hauptsächlich wurden die Schlafzimmer im Obergeschoss nach Beute durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Täter keine Beute mit.

Am Bussardweg entfernten unbekannte Täter eine Glasscheibe aus dem Rahmen einer Terrassentür und gelangten so in ein Einfamilienhaus. Zu dem Einbruch kam es zwischen 15 Uhr und 19 Uhr am Samstag. Die Täter durchsuchten Erdgeschoss und Dachgeschoss. Sie nahmen Schmuck, Bargeld und einen Rucksack mit.

Mit Bargeld als Beute flüchteten Unbekannte nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Habichtweg. Die Bewohner waren am Samstag in der Zeit zwischen 17 Uhr und 20:45 Uhr nicht zu Hause. Über ein Fenster auf der Gebäuderückseite gelangten die Einbrecher in das Wohnhaus. Die Fluchtrichtung der Täter ist unbekannt.

Eine Doppelhaushälfte an der August-Schmidt-Straße war zwischen Sonntagnachmittag und Sonntagabend Ziel von Einbrechern. Die unbekannten Täter brachen die Haustür auf und gelangten so in die Wohnräume. Anschließend flüchteten sie mit Schmuck in unbekannte Richtung.

Marl

Unbekannte Täter brachen am Samstag zwischen 16 Uhr und 19 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße Im Stillen Eck ein. Über den Garten gelangten sie an ein Fenster an der Gebäuderückseite. Die Einbrecher hebelten das Fenster auf und gelangten auf diesem Weg in die Wohnräume. Nach ersten Erkenntnissen nahmen sie Bargeld, Münzen und Silberbesteck mit. Anschließend flüchteten die Täter.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

