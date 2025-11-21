Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Betrugsmasche erfolgreich

Recklinghausen (ots)

Eine Seniorin aus Oer-Erkenschwick ist Opfer einer dreisten Betrugsmasche geworden - die Polizei bittet jetzt um Zeugenhinweise. Am Mittwochmittag rief ein unbekannter Mann bei der Seniorin an und gaukelte ihr vor, Mitarbeiter einer Bank zu sein. Er erklärte ihr, dass es auf ihrem Konto eine illegale Abbuchung gab. Deshalb würde ein Mitarbeiter jetzt ihre Bankkarte abholen. Kurze Zeit später klingelte ein bislang unbekannter Abholer an ihrer Haustür und nahm die Karte mit.

Personenbeschreibung:

Ca. 1,70 Meter - 30-40 Jahre alt - untersetzt - dunkle Haare - schwarze, gepflegte Bekleidung - akzentfreies deutsch

Der Betrug fiel erst später auf. Heute erstatte die Seniorin eine Anzeige. OB es bereits zu einer Abbuchung gekommen ist, ist noch unklar.

Wer am Mittwoch etwas Verdächtiges auf der Stimbergstraße beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei unter der 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell