Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Räuber flüchten ohne Beute - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Nach einem versuchten Raubüberfall auf einen Kiosk am Donnerstagabend flüchteten zwei unbekannte Männer ohne Beute. Gegen 23:42 Uhr betraten zwei unbekannte Männer einen Kiosk auf der Lange Straße und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe Geld aus der Kasse - ob es sich um eine echte Schusswaffe handelt ist unklar. Der Kioskinhaber versuchte zunächst auf die beiden einzureden und konnte sie letztendlich in die Flucht schlagen. Die Männer flüchteten dann - ohne Beute - aus dem Kiosk über die Kampstraße. Die Polizei fahndete nach den Tätern - leider ohne Erfolg.

Personenbeschreibung 1: 15 -17 Jahre alt, bekleidet mit einer grauen Jacke (Kapuze über dem Kopf), schwarzes Halstuch (hochgezogen), schwarze Hose, schwarze Schuhe, Person spricht Hochdeutsch

Personenbeschreibung 2: 15 -17 Jahre alt, bekleidet mit einer schwarzen dünnen Jacke (Kapuze über dem Kopf), schwarzes Halstuch (hochgezogen), schwarze Jogginghose, weiße Sneaker der Marke Nike, Person spricht Hochdeutsch.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0800 2361 111.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
A.K.
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

