Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Räuber flüchten ohne Beute - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Nach einem versuchten Raubüberfall auf einen Kiosk am Donnerstagabend flüchteten zwei unbekannte Männer ohne Beute. Gegen 23:42 Uhr betraten zwei unbekannte Männer einen Kiosk auf der Lange Straße und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe Geld aus der Kasse - ob es sich um eine echte Schusswaffe handelt ist unklar. Der Kioskinhaber versuchte zunächst auf die beiden einzureden und konnte sie letztendlich in die Flucht schlagen. Die Männer flüchteten dann - ohne Beute - aus dem Kiosk über die Kampstraße. Die Polizei fahndete nach den Tätern - leider ohne Erfolg.

Personenbeschreibung 1: 15 -17 Jahre alt, bekleidet mit einer grauen Jacke (Kapuze über dem Kopf), schwarzes Halstuch (hochgezogen), schwarze Hose, schwarze Schuhe, Person spricht Hochdeutsch

Personenbeschreibung 2: 15 -17 Jahre alt, bekleidet mit einer schwarzen dünnen Jacke (Kapuze über dem Kopf), schwarzes Halstuch (hochgezogen), schwarze Jogginghose, weiße Sneaker der Marke Nike, Person spricht Hochdeutsch.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell