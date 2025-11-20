Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Tatverdächtiger nach Autoaufbrüchen festgenommen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei konnte in den frühen Morgenstunden einen 44-jährigen Bottroper festnehmen, nachdem er mehrere Autos aufgebrochen hatte.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete gegen 02:20 Uhr einen unbekannten Mann, der offensichtlich die Beifahrerscheibe seines Autos eingeschlagen hatte und sich auf dem Fahrersitz befand. Der Zeuge versuchte den Tatverdächtigen zunächst festzuhalten, indem er die Tür des Autos zudrückte. Nachdem dieser jedoch über die Beifahrerseite aus dem Auto flüchtete, verfolgte der Zeuge ihn fußläufig. Die Polizei konnte den 44-Jährigen, der derzeit keinen festen Wohnsitz hat, auf der Batenbrockstraße stellen und vorläufig festnehmen.

In der Nähe stellte die Polizei noch zwei weitere Autos mit eingeschlagener Beifahrerscheibe fest. Ob diese Taten auch dem Tatverdächtigen zugeordnet werden können, wird nun ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell