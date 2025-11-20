PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Tatverdächtiger nach Autoaufbrüchen festgenommen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei konnte in den frühen Morgenstunden einen 44-jährigen Bottroper festnehmen, nachdem er mehrere Autos aufgebrochen hatte.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete gegen 02:20 Uhr einen unbekannten Mann, der offensichtlich die Beifahrerscheibe seines Autos eingeschlagen hatte und sich auf dem Fahrersitz befand. Der Zeuge versuchte den Tatverdächtigen zunächst festzuhalten, indem er die Tür des Autos zudrückte. Nachdem dieser jedoch über die Beifahrerseite aus dem Auto flüchtete, verfolgte der Zeuge ihn fußläufig. Die Polizei konnte den 44-Jährigen, der derzeit keinen festen Wohnsitz hat, auf der Batenbrockstraße stellen und vorläufig festnehmen.

In der Nähe stellte die Polizei noch zwei weitere Autos mit eingeschlagener Beifahrerscheibe fest. Ob diese Taten auch dem Tatverdächtigen zugeordnet werden können, wird nun ermittelt.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
A.K.
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 10:52

    POL-RE: Oer-Erkenschwick: falsche Bankmitarbeiter erfolgreich

    Recklinghausen (ots) - Auf der Memelstraße waren gestern Vormittag mutmaßliche Betrüger unterwegs - die Polizei bittet jetzt um Zeugenhinweise. Gegen 11:30 Uhr rief ein unbekannter Mann bei einer Seniorin aus Oer-Erkenschwick an. Er gab sich als Mitarbeiter einer Bank aus und gaukelte ihr vor, dass es auf ihrem Konto zu ungewöhnlichen Transaktionen gekommen sei. Deswegen würde ein Mitarbeiter gleich ihre EC-Karten ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 23:28

    POL-RE: Vermisster 13-jähriger zurückgekehrt

    Recklinghausen (ots) - Der Vermisste 13-jährige, welcher im FAhndungsportal https://polizei.nrw/fahndung/186819 veröffentlicht wurde ist wohlbehalten zurückgekehrt. Rückfragen für Medienschaffende bitte an: Polizeipräsidium Recklinghausen Leitstelle Olaf Jakob Telefon: 02361/55-2979 Fax: 02361/ 55 - 2990 E-Mail: Re.Lst@polizei.nrw.de Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf: https://recklinghausen.polizei.nrw/ ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren