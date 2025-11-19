Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Vermisster 13-jähriger zurückgekehrt
Recklinghausen (ots)
Der Vermisste 13-jährige, welcher im FAhndungsportal
https://polizei.nrw/fahndung/186819
veröffentlicht wurde ist wohlbehalten zurückgekehrt.
