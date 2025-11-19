POL-RE: Vermisster 13-jähriger zurückgekehrt

Recklinghausen (ots) - Heute kam es gegen 14:00 Uhr zu einem Unfall im Bereich Bochumer Straße/ Polsumer Weg. Bei dem Zusammenstoß waren nach ersten Erkenntnissen zwei Autos und ein Bus beteiligt. In dem Bus saßen Kinder im Alter von ca. 10-13 Jahren. Nach jetzigem Stand wurden die Kinder vor Ort untersucht, mussten aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Sie wurden an ihre Eltern übergeben. Rettungswagen brachten ...

