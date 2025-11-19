Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Marl: mutmaßliche Ladendiebe gesucht
Recklinghausen (ots)
Bei der Suche nach zwei tatverdächtigen Männern bittet die Polizei aktuell um Mithilfe. Die Unbekannten waren in einer Drogerie an der Rappaportstraße unterwegs. Gemeinschaftlich stahlen sie mehrere Kosmetikprodukte. Durch eine Videoüberwachung liegen der Kripo Fotos vor, die zusammen mit weiteren Infos zu dem Ladendiebstahl unter dem folgenden Link zu finden sind:
https://polizei.nrw/fahndung/186839
Hinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.
