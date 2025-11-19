PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: mutmaßliche Ladendiebe gesucht

POL-RE: Marl: mutmaßliche Ladendiebe gesucht
  • Bild-Infos
  • Download

Recklinghausen (ots)

Bei der Suche nach zwei tatverdächtigen Männern bittet die Polizei aktuell um Mithilfe. Die Unbekannten waren in einer Drogerie an der Rappaportstraße unterwegs. Gemeinschaftlich stahlen sie mehrere Kosmetikprodukte. Durch eine Videoüberwachung liegen der Kripo Fotos vor, die zusammen mit weiteren Infos zu dem Ladendiebstahl unter dem folgenden Link zu finden sind:

https://polizei.nrw/fahndung/186839

Hinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 19.11.2025 – 16:24

    POL-RE: Dorsten: Erstmeldung nach Unfall mit Bus

    Recklinghausen (ots) - Heute kam es gegen 14:00 Uhr zu einem Unfall im Bereich Bochumer Straße/ Polsumer Weg. Bei dem Zusammenstoß waren nach ersten Erkenntnissen zwei Autos und ein Bus beteiligt. In dem Bus saßen Kinder im Alter von ca. 10-13 Jahren. Nach jetzigem Stand wurden die Kinder vor Ort untersucht, mussten aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Sie wurden an ihre Eltern übergeben. Rettungswagen brachten ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 14:31

    POL-RE: Datteln: Einbruch in Wohnhaus

    Recklinghausen (ots) - Am Dienstag, 18. November, brachen unbekannte Täter zwischen 14.30 und 22.15 Uhr in ein Einfamilienhaus am Bredder Weg in Datteln ein. Sie gelangten zunächst in den Garten und hebelten dort die Terassentür auf. Im Inneren des Hauses durchsuchen sie mehrere Räume, darunter ein Schlafzimmer und ein Büro. Dabei entwendeten sie unter anderem Schmuck. Die Polizei hofft um Hinweise (0800 2361 111). ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren