PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Erstmeldung nach Unfall mit Bus

Recklinghausen (ots)

Heute kam es gegen 14:00 Uhr zu einem Unfall im Bereich Bochumer Straße/ Polsumer Weg. Bei dem Zusammenstoß waren nach ersten Erkenntnissen zwei Autos und ein Bus beteiligt. In dem Bus saßen Kinder im Alter von ca. 10-13 Jahren. Nach jetzigem Stand wurden die Kinder vor Ort untersucht, mussten aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Sie wurden an ihre Eltern übergeben. Rettungswagen brachten die verletzten Fahrer ins Krankenhaus - der Verletzungsgrad ist noch unklar. Ein speziell geschultes Aufnahmeteam der Polizei nimmt den Unfall aktuell auf. Die Straße ist noch gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 19.11.2025 – 14:31

    POL-RE: Datteln: Einbruch in Wohnhaus

    Recklinghausen (ots) - Am Dienstag, 18. November, brachen unbekannte Täter zwischen 14.30 und 22.15 Uhr in ein Einfamilienhaus am Bredder Weg in Datteln ein. Sie gelangten zunächst in den Garten und hebelten dort die Terassentür auf. Im Inneren des Hauses durchsuchen sie mehrere Räume, darunter ein Schlafzimmer und ein Büro. Dabei entwendeten sie unter anderem Schmuck. Die Polizei hofft um Hinweise (0800 2361 111). ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 13:23

    POL-RE: Recklinghausen: Radfahrer nach Unfall gesucht

    Recklinghausen (ots) - Gestern Nachmittag kam es auf der Dortmunder Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer - der Radfahrer stürzte, wurde vermutlich verletzt, fuhr dann aber davon. Als eine 48-Jährige aus Recklinghausen gegen 15:30 Uhr auf den Parkplatz eines Supermarktes abbiegen wollte, kam es zu einer Kollision mit einem bislang unbekannten Mann. Er stürzte, klagte anschließend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren