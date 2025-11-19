Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Vermisster mit Fotos gesucht

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Mithilfe einer Fotofahndung sucht die Polizei aktuell nach einem 13-jährigen Jungen aus Dorsten. Er könnte mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein. Fotos und weitere Infos finden Sie hier :

https://polizei.nrw/fahndung/186819

Wer Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen kann, wird gebeten, die Polizei unter der 0800 2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell