PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Vermisster mit Fotos gesucht

POL-RE: Dorsten: Vermisster mit Fotos gesucht
  • Bild-Infos
  • Download

Recklinghausen (ots)

Mithilfe einer Fotofahndung sucht die Polizei aktuell nach einem 13-jährigen Jungen aus Dorsten. Er könnte mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein. Fotos und weitere Infos finden Sie hier :

https://polizei.nrw/fahndung/186819

Wer Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen kann, wird gebeten, die Polizei unter der 0800 2361 111 anzurufen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 19.11.2025 – 14:31

    POL-RE: Datteln: Einbruch in Wohnhaus

    Recklinghausen (ots) - Am Dienstag, 18. November, brachen unbekannte Täter zwischen 14.30 und 22.15 Uhr in ein Einfamilienhaus am Bredder Weg in Datteln ein. Sie gelangten zunächst in den Garten und hebelten dort die Terassentür auf. Im Inneren des Hauses durchsuchen sie mehrere Räume, darunter ein Schlafzimmer und ein Büro. Dabei entwendeten sie unter anderem Schmuck. Die Polizei hofft um Hinweise (0800 2361 111). ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 13:23

    POL-RE: Recklinghausen: Radfahrer nach Unfall gesucht

    Recklinghausen (ots) - Gestern Nachmittag kam es auf der Dortmunder Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer - der Radfahrer stürzte, wurde vermutlich verletzt, fuhr dann aber davon. Als eine 48-Jährige aus Recklinghausen gegen 15:30 Uhr auf den Parkplatz eines Supermarktes abbiegen wollte, kam es zu einer Kollision mit einem bislang unbekannten Mann. Er stürzte, klagte anschließend ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 10:03

    POL-RE: Marl: sexuelle Belästigung im Bus

    Recklinghausen (ots) - Am Freitagnachmittag wurde eine 17-jährige aus Marl von einem bislang unbekannten Mann sexuell belästigt. Die Marlerin fuhr am Freitagnachmittag gegen 13:50 Uhr in einem Bus (Buslinie 222) in Richtung Marl-Sinsen. Die 17-Jährige saß mittig im Bus zur Fahrtrichtung. Entgegen der Fahrtrichtung saß ein Mann, der die 17-Jährige zunächst anstarrte. Dann steckte er seine Hand in seine Hose und rieb ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren