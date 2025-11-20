PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: falsche Bankmitarbeiter erfolgreich

Recklinghausen (ots)

Auf der Memelstraße waren gestern Vormittag mutmaßliche Betrüger unterwegs - die Polizei bittet jetzt um Zeugenhinweise.

Gegen 11:30 Uhr rief ein unbekannter Mann bei einer Seniorin aus Oer-Erkenschwick an. Er gab sich als Mitarbeiter einer Bank aus und gaukelte ihr vor, dass es auf ihrem Konto zu ungewöhnlichen Transaktionen gekommen sei. Deswegen würde ein Mitarbeiter gleich ihre EC-Karten abholen, um die Karte und auch das Konto zu sperren. Kurz darauf klingelte ein unbekannter Mann und nahm die Karte entgegen. Nachdem der Mann wieder weg war, wurde die Seniorin misstrauisch und informierte ihre Bank. Dort teilte man ihr mit, dass die mutmaßlichen Betrüger bereits Geld abgebucht hatten.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

   - ca. 1,84 Meter groß - ca. 25 Jahre alt - kurze dunkle Haare - 
     dunkler Pullover - dunkle Hose

Hinweise zu dem Vorfall werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen

  • 19.11.2025 – 23:28

    POL-RE: Vermisster 13-jähriger zurückgekehrt

    Recklinghausen (ots) - Der Vermisste 13-jährige, welcher im FAhndungsportal https://polizei.nrw/fahndung/186819 veröffentlicht wurde ist wohlbehalten zurückgekehrt. Rückfragen für Medienschaffende bitte an: Polizeipräsidium Recklinghausen Leitstelle Olaf Jakob Telefon: 02361/55-2979 Fax: 02361/ 55 - 2990 E-Mail: Re.Lst@polizei.nrw.de Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf: https://recklinghausen.polizei.nrw/ ...

  • 19.11.2025 – 16:24

    POL-RE: Dorsten: Erstmeldung nach Unfall mit Bus

    Recklinghausen (ots) - Heute kam es gegen 14:00 Uhr zu einem Unfall im Bereich Bochumer Straße/ Polsumer Weg. Bei dem Zusammenstoß waren nach ersten Erkenntnissen zwei Autos und ein Bus beteiligt. In dem Bus saßen Kinder im Alter von ca. 10-13 Jahren. Nach jetzigem Stand wurden die Kinder vor Ort untersucht, mussten aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Sie wurden an ihre Eltern übergeben. Rettungswagen brachten ...

