Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: falsche Bankmitarbeiter erfolgreich

Recklinghausen (ots)

Auf der Memelstraße waren gestern Vormittag mutmaßliche Betrüger unterwegs - die Polizei bittet jetzt um Zeugenhinweise.

Gegen 11:30 Uhr rief ein unbekannter Mann bei einer Seniorin aus Oer-Erkenschwick an. Er gab sich als Mitarbeiter einer Bank aus und gaukelte ihr vor, dass es auf ihrem Konto zu ungewöhnlichen Transaktionen gekommen sei. Deswegen würde ein Mitarbeiter gleich ihre EC-Karten abholen, um die Karte und auch das Konto zu sperren. Kurz darauf klingelte ein unbekannter Mann und nahm die Karte entgegen. Nachdem der Mann wieder weg war, wurde die Seniorin misstrauisch und informierte ihre Bank. Dort teilte man ihr mit, dass die mutmaßlichen Betrüger bereits Geld abgebucht hatten.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

- ca. 1,84 Meter groß - ca. 25 Jahre alt - kurze dunkle Haare - dunkler Pullover - dunkle Hose

Hinweise zu dem Vorfall werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell