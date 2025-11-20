Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Folgemeldung nach Unfall mit Bus

Recklinghausen (ots)

Nachdem es gestern Nachmittag auf der Kreuzung Bochumer Straße/ Polsumer Weg/ Barbarastraße zu einem Zusammenstoß zwischen drei Fahrzeugen kam, gibt es nun aktuellere Informationen zum Unfallhergang.

Nach bisherigen Ermittlungen war ein 78-jähriger Autofahrer aus Marl mit seinem Auto auf dem Polsumer Weg unterwegs und beabsichtigte die Kreuzung zu überfahren und seine Fahrt auf der Barbarastraße fortzusetzen. Auf der Kreuzung kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 58-Jährigen aus Dorsten. Er war mit seinem Auto auf der Bochumer Straße stadteinwärts unterwegs. Nach der Kollision prallten eines der Autos gegen einen Bus, der stadtauswärts auf der Bochumer Straße fuhr. Der Senior aus Marl wurde schwer verletzt. Der Busfahrer, ein 36-Jähriger aus Dorsten, wurde verletzt - der Verletzungsgrad ist noch nicht abschließend geklärt. Der Autofahrer aus Dorsten wurde leicht verletzt. Rettungswagen brachten die Männer in Krankenhäuser. In dem Bus saßen Kinder im Alter von ca. 10 - 13 Jahren. Sie wurden teils leicht verletzt, standen unter Schock oder verblieben unverletzt. Ins Krankenhaus musste keines der Kinder. Sie wurden an die Erziehungsberechtigten übergeben.

An allen drei Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Unfall wurde durch ein speziell geschultes Aufnahmeteam der Polizei aufgenommen. Dafür war die Kreuzung bis ca. 18:30 Uhr gesperrt. Zahlreiche Rettungskräfte der Feuerwehr waren eingesetzt.

