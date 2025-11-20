Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: EC-Karte gestohlen und Geld abgehoben

Recklinghausen (ots)

Eine bislang unbekannte Frau versuchte in einer Bankfiliale an der Johannesstraße Geld abzugeben - die EC-Karte wurde zuvor auf einem Flohmarkt im Stadtteil Boy gestohlen. Jetzt such die Polizei mit Fotos nach der Tatverdächtigen. Die Bilder und weitere Infos finden Sie hier:

https://polizei.nrw/fahndung/186949

Wer die Frau kennt oder andere Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei unter der 0800 2361 111 anzurufen.

