Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Bottrop: EC-Karte gestohlen und Geld abgehoben
Recklinghausen (ots)
Eine bislang unbekannte Frau versuchte in einer Bankfiliale an der Johannesstraße Geld abzugeben - die EC-Karte wurde zuvor auf einem Flohmarkt im Stadtteil Boy gestohlen. Jetzt such die Polizei mit Fotos nach der Tatverdächtigen. Die Bilder und weitere Infos finden Sie hier:
https://polizei.nrw/fahndung/186949
Wer die Frau kennt oder andere Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei unter der 0800 2361 111 anzurufen.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell