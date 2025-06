Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - E-Scooter fährt gegen Auto

Löhne (ots)

(um) Gestern Nachmittag, gegen 17:00 Uhr, befuhr ein PKW die Ausfahrt an einem Verbrauchermarkt an der Koblenzer Straße. Zur gleichen Zeit befuhr verbotswidrig ein minderjähriger Junge mit dessen E-Scooter auf dem dortigen Gehweg. Es kam im Bereich der Einfahrt zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der Junge stützte und sich leicht verletzte. Ein vor Ort eingetroffener Rettungswagen brauchte den Verletzten nicht behandeln. In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, dass E-Scooter Fahrer nicht den Gehweg benutzen dürfen. Eine Erziehungsberechtigte erschien vor Ort und kümmerte sich um den verletzten Jungen. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang im speziellen an E-Scooter Fahrende: Achten Sie zu Ihrer Sicherheit auf die Verkehrsregeln. E-Scooter haben einen sehr hoch liegenden Schwerpunkt und sind sehr fragil in der Fahrsituation. Schnelle Fahrmanöver sind daher besonders gefährlich. Die Anzahl der Verkehrsunfälle unter Beteiligung von E-Scootern im Kreis Herford ist gestiegen. Bereits leichte Unebenheiten auf der Fahrbahn können die Fahrt beeinträchtigen. Daher ist stetige Konzentration auf dem Elektro-Roller geboten.

