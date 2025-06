Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Kraftfahrzeugen - Wertvolle Werkzeuge aus Sprinter gestohlen

Kirchlengern (ots)

(um) In der Nacht zum Donnerstag (05.06.) brachen bislang unbekannte Täter ein Firmenfahrzeug an der Straße Gantenkamp auf. Die Diebe entwendeten zahlreiche Werkzeuge aus dem Sprinter. Der Wert dürfte weit über tausend Euro betragen. Die Werkzeuge wie Nagler, Akkuschrauber, Flex und Bohrmachinen etc. der Marken Hilti, Makita und Hikoko waren individuell eingerichtet und haben Gebrauchsspuren. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor dem Erwerb solcher gestohlenen Gegenstände auf Verkaufsplattformen. Lassen Sie sich Original Kaufbelege vorlegen beim Kauf. An gestohlenen Gegenständen können Sie kein Eigentum erwerben. Zusätzlich richteten die Täter einen Schaden an dem geparkten Firmenfahrzeug beim Aufbrechen an. Der Schaden wird mit mehreren hundert Euro zusätzlich angegeben. Die Polizei bittet in dem Fall um Zeugenmeldungen. Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

