Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Randalierer landet in U-Haft

Recklinghausen (ots)

Nachdem ein Mann eine Mitarbeiterin einer Behörde bedrohte und sich anschließend der Polizei widersetzte wurde er festgenommen - mittlerweile sitzt er in U-Haft.

Am Dienstagmittag hatte ein 29-Jähriger aus Marl einen Amtstermin. Dabei geriet er mit einer Mitarbeiterin in Streit, woraufhin er sie bedrohte. Die eingetroffenen Polizistinnen und Polizisten erteilten dem Mann einen Platzverweis - er weigerte sich zu gehen und schlug dabei eine Polizistin. Sie wurde leicht verletzt. Die Polizei nahm den Täter daraufhin fest und brachte ihn in das Polizeigewahrsam. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen wurde der Mann vorgestern einer Haftrichterin am Amtsgericht Marl vorgeführt. Sie erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

