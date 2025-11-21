Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Mann bei mutmaßlichem Drogendeal verletzt - Polizei sucht Tatverdächtigen mit Phantombild

Recklinghausen (ots)

Bei der Suche nach einem tatverdächtigen Mann, der im Oktober einen 34-Jährigen schwer verletzt haben soll, bittet die Polizei mit Hilfe eines Phantombildes um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Erstmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6144494

Die Ermittlungen der Kripo haben bislang leider nicht zur Identifizierung des Mannes geführt. Das Phantombild, das zusammen mit dem 34-Jährigen erstellt wurde, finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/187076

Wer den Mann erkennt und/oder Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei unter der 0800 2361 111 anzurufen.

