PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Mann bei mutmaßlichem Drogendeal verletzt - Polizei sucht Tatverdächtigen mit Phantombild

POL-RE: Marl: Mann bei mutmaßlichem Drogendeal verletzt - Polizei sucht Tatverdächtigen mit Phantombild
  • Bild-Infos
  • Download

Recklinghausen (ots)

Bei der Suche nach einem tatverdächtigen Mann, der im Oktober einen 34-Jährigen schwer verletzt haben soll, bittet die Polizei mit Hilfe eines Phantombildes um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Erstmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6144494

Die Ermittlungen der Kripo haben bislang leider nicht zur Identifizierung des Mannes geführt. Das Phantombild, das zusammen mit dem 34-Jährigen erstellt wurde, finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/187076

Wer den Mann erkennt und/oder Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei unter der 0800 2361 111 anzurufen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 21.11.2025 – 12:59

    POL-RE: Oer-Erkenschwick: Betrugsmasche erfolgreich

    Recklinghausen (ots) - Eine Seniorin aus Oer-Erkenschwick ist Opfer einer dreisten Betrugsmasche geworden - die Polizei bittet jetzt um Zeugenhinweise. Am Mittwochmittag rief ein unbekannter Mann bei der Seniorin an und gaukelte ihr vor, Mitarbeiter einer Bank zu sein. Er erklärte ihr, dass es auf ihrem Konto eine illegale Abbuchung gab. Deshalb würde ein Mitarbeiter jetzt ihre Bankkarte abholen. Kurze Zeit später ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 11:03

    POL-RE: Marl: Randalierer landet in U-Haft

    Recklinghausen (ots) - Nachdem ein Mann eine Mitarbeiterin einer Behörde bedrohte und sich anschließend der Polizei widersetzte wurde er festgenommen - mittlerweile sitzt er in U-Haft. Am Dienstagmittag hatte ein 29-Jähriger aus Marl einen Amtstermin. Dabei geriet er mit einer Mitarbeiterin in Streit, woraufhin er sie bedrohte. Die eingetroffenen Polizistinnen und Polizisten erteilten dem Mann einen Platzverweis - er ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 10:27

    POL-RE: Castrop-Rauxel: Räuber flüchten ohne Beute - Zeugen gesucht

    Recklinghausen (ots) - Nach einem versuchten Raubüberfall auf einen Kiosk am Donnerstagabend flüchteten zwei unbekannte Männer ohne Beute. Gegen 23:42 Uhr betraten zwei unbekannte Männer einen Kiosk auf der Lange Straße und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe Geld aus der Kasse - ob es sich um eine echte Schusswaffe handelt ist unklar. Der Kioskinhaber ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren