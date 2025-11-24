POL-RE: Castrop-Rauxel: Aufenthaltsort des vermissten Senioren ermittelt, Rücknahme des Fahndungsaufrufes

Recklinghausen (ots) - Eine Seniorin aus Oer-Erkenschwick ist Opfer einer dreisten Betrugsmasche geworden - die Polizei bittet jetzt um Zeugenhinweise. Am Mittwochmittag rief ein unbekannter Mann bei der Seniorin an und gaukelte ihr vor, Mitarbeiter einer Bank zu sein. Er erklärte ihr, dass es auf ihrem Konto eine illegale Abbuchung gab. Deshalb würde ein Mitarbeiter jetzt ihre Bankkarte abholen. Kurze Zeit später ...

