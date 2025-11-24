Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Castrop-Rauxel: Aufenthaltsort des vermissten Senioren ermittelt, Rücknahme des Fahndungsaufrufes
Recklinghausen (ots)
Der Aufenthaltsort des seit dem vergangenen Dienstagnachmittag vermissten 83-Jährigen Mann aus Castrop Rauxel konnte durch die Polizei ermittelt werden. Er befindet sich zur medizinischen Versorgung in einem örtlichen Krankenhaus. Es wird darum gebeten, den Fahndungsaufruf nicht mehr zu verbreiten und sowohl diesen als auch das Foto der Person zu löschen.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Leitstelle
Jens Götzmann
Telefon: 02361/55-2979
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell