Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Gladbeck: Mann bei Wohnungsbrand tödlich verletzt
Recklinghausen (ots)
Ein 72-Jähriger Mann erlag nach einem Brand in seiner Wohnung noch am Abend seinen Verletzungen.
Gegen 19 Uhr war ein Wohnungsbrand an der Feldhauser Straße gemeldet worden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst wurden alarmiert. Ein 72- jähriger Bewohner wurde mit schweren, bzw. lebensgefährlichen Verletzungen zunächst noch aus der Wohnung gerettet. Er wurde in ein Krankenhaus gefahren, hier verstarb er noch am Abend.
Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
