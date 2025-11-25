PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Mann bei Wohnungsbrand tödlich verletzt

Recklinghausen (ots)

Ein 72-Jähriger Mann erlag nach einem Brand in seiner Wohnung noch am Abend seinen Verletzungen.

Gegen 19 Uhr war ein Wohnungsbrand an der Feldhauser Straße gemeldet worden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst wurden alarmiert. Ein 72- jähriger Bewohner wurde mit schweren, bzw. lebensgefährlichen Verletzungen zunächst noch aus der Wohnung gerettet. Er wurde in ein Krankenhaus gefahren, hier verstarb er noch am Abend.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren