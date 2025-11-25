Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Tatverdächtiger nach Kfz-Diebstahl gesucht - mit Fotos

Recklinghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann entwendete am 08. August des laufenden Jahres ein Auto von einem Firmengelände an der Wittener Straße.

Zuvor war der Tatverdächtige in die Büroräume gegangen. Hier entwendete er einen Autoschlüssel und flüchtete anschließend mit dem entsprechenden Fahrzeug in unbekannte Richtung. Dabei wurde er von einer Videokamera erfasst.

Fotos des Tatverdächtigen finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/187326

Wer kann Angaben zu dem Mann auf den Fotos machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

