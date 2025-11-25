Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Tatverdächtige nach Ladendiebstahl gesucht - mit Fotos

Nach einem Ladendiebstahl im vergangenen Monat sucht die Polizei jetzt mit Fotos nach der Tatverdächtigen.

Die unbekannte Frau hatte am 15.Oktober 2025 versucht Lebensmittel in einem Discounter an der Horster Straße (Stadtteil Brauck) zu entwenden. Auf Ansprache durch eine Mitarbeiterin hatte sie die Beute herausgegeben und im weiteren Verlauf ein Taschenmesser in der Hand gehalten. Die Tatverdächtige wurde von Videokameras erfasst.

Fotos der Frau finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/187301

Die Tatverdächtige könnte das Taschenmesser weiterhin mit sich führen. Deshalb sollten Sie die Frau nicht ansprechen, sondern bei Antreffen direkt die Polizei informieren.

Hinweistelefon: 0800 2361 111 oder Notruf 110

