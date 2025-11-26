Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unbekannter überfällt Supermarkt mit Schusswaffe - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Mit einer Schusswaffe in der Hand überfiel ein maskierter Mann einen Lebensmitteldiscounter an der Gladbecker Straße (Stadtteil Eigen). Verletzt wurde dabei niemand.

Gegen 21 Uhr betrat der Mann das Ladenlokal. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte er von einer Mitarbeiterin das Bargeld aus der Kasse. Letztendlich griff der Täter selbst in die Kassenschublade, nahm das Bargeld an sich, verstaute es in der Jackentasche und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung.

Personenbeschreibung: männlich, 1,80 - 1,90m groß, 20-30 Jahre alt, sprach akzentfrei Deutsch, hellbraune/beige Winter- oder Regenjacke, dunkle oder schwarze Hose, dunkle Schuhe

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell