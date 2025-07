Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilungen für den Rems-Murr-Kreis am 20.07.2025

Backnang: Zeugen gesucht wegen auffälliger Fahrweise

Am Samstagnachmittag kurz vor 16:00 Uhr wurde ein Pkw mit auffälliger Fahrweise gemeldet, welcher von Backnang-Steinbach in Richtung Backnang fuhr. Teilweise fuhr der PKW so stark in den Gegenverkehr, dass entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen mussten. Bei einer durchgeführten Fahrzeug- und Personenkontrolle konnten deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum festgestellt werden. Zeugen und auch Geschädigte, welche die Fahrweise des PKW-Lenkers beobachten konnten, werden gebeten sich beim Polizeirevier Backnang unter 07191/9090 zu melden.

Spiegelberg: Motorradfahrer stürzt alleinbeteiligt

Am Samstagabend gegen 17:20 Uhr ereignete sich auf der L1066 zwischen Spiegelberg und Gieshof ein Verkehrsunfall bei welchem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit im Kurvenbereich, kam der 52-Jährige Motorradfahrer alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 EUR.

Kleinheppach: Pkw fährt in geparktes Fahrzeug

Am Samstagmittag um 13:25 Uhr ereignete sich in der Brunnentraße zu Korb-Kleinheppach ein Verkehrsunfall. Der 60-Jährige Mercedes-Lenker fuhr aufgrund Unachtsamkeit auf einen am Fahrbahnrand parkenden Mini auf. Die Fahrzeuge wurden durch die Kollision stark beschädigt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 13.000 EUR. Aufgrund austretender Fahrzeugflüssigkeiten befand sich die Feuerwehr Korb mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort.

Plüderhausen: Polizeihubschrauber findet vermissten Mann

Am Sonntagvormittag wurde um 10:31 Uhr ein 81-jähriger Mann als vermisst gemeldet. Zur Suche war unter anderem ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Dieser konnte den Mann gegen 11:08 Uhr wohlbehalten in Plüderhausen feststellen. Er wurde durch eine Polizeistreife nach Hause gebracht.

