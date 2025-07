THW Landesverband Bremen, Niedersachsen

THW HB-NDS: THW-Landesverband Bremen, Niedersachsen unterstützt Waldbrandbekämpfung in Sachsen

Hannover, 08.07.2025. Angesichts der anhaltenden Waldbrände in der Gohrischheide in Nordsachsen, die eine Fläche von über 2.000 Hektar Wald betreffen, entsendet das Technische Hilfswerk (THW) weitere Kräfte zur Unterstützung. Darunter befinden sich auch Helferinnen und Helfer aus Niedersachsen, die zur Ablösung der seit Tagen eingesetzten Kräfte beitragen. Insgesamt sind aktuell rund 300 ehrenamtliche THW-Helferinnen und Helfer aus dem gesamten Bundesgebiet im Einsatz, um die Brandbekämpfung zu unterstützen und die Bevölkerung zu schützen.

Aktuell unterstützen Helferinnen und Helfer aus sieben Ortsverbänden des THW-Landesverbandes Bremen, Niedersachsen die Einsatzkräfte vor Ort. Der Fachzug Führung/Kommunikation aus dem THW-Ortsverband Lehrte hat den Einsatz aufgenommen, um Personal an einem Bereitstellungsraum in Nordsachsen abzulösen. Solche Bereitstellungsräume dienen der Unterbringung und Versorgung von Einsatzkräften nahe an ihrem Einsatzort. Weitere Kräfte aus Oldenburg und Wilhelmshaven befinden sich zur Lageerkundung vor Ort und beraten die Einsatzleitung. Helferinnen und Helfer aus den Ortsverbänden Schöningen, Helmstedt und Soltau richten eine Versorgungsstelle ein und bilden damit einen Teil des Rückgrats der Einsatzlogistik. Dabei arbeiten die Ehrenamtlichen Hand in Hand mit der Feuerwehr, der Bundespolizei und der Bundeswehr. Die Kräfte aus Bremen und Niedersachsen entlasten so die Strukturen der vor Ort eingesetzten Organisationen und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der Einsatzlage.

Die aktuelle Waldbrandlage ist auf eine mehrwöchige trockene Wetterlage mit hohen Temperaturen über 30 Grad im gesamten Bundesgebiet zurückzuführen. Eine Besonderheit des Einsatzgebietes in Sachsen ist, dass der Brandort in der Gohrischheide auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz liegt. Dies birgt die Gefahr, dass noch im Boden befindliche Munition explodieren kann. Daher müssen die Einsatzkräfte ausreichend großen Abstand zu dem belasteten Gebiet einhalten. Die Sicherheit unserer Einsatzkräfte hat oberste Priorität; sie sind nicht direkt in dem munitionsbelasteten Gebiet im Einsatz. Der THW-Einsatz umfasst das Ausleuchten von Einsatzstellen, Material- und Wassertransport, Pumparbeiten sowie den Einsatz eines Medienteams, um die örtlichen Feuerwehren und andere Hilfsorganisationen optimal zu unterstützen und die Infrastruktur zu sichern. Dieser Einsatz zeigt die Bedeutung des THW im Bevölkerungsschutz und verdeutlicht, dass klimabedingte Einsätze zunehmen.

Über das THW:

Das Technische Hilfswerk (THW) ist die Zivilschutzorganisation des Bundes. Mit rund 88.000 ehrenamtlichen Einsatzkräften leistet das THW technische Hilfe im In- und Ausland und erfüllt seinen gesetzlichen Auftrag im Zivil- und Katastrophenschutz.

