Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Falsche Bankmitarbeite erfolgreich

Recklinghausen (ots)

An der Marienstraße waren gestern Nachmittag (ca. 13:30 Uhr) mutmaßliche Betrüger unterwegs.

Ein "falscher Bankmitarbeiter" gaukelte einer Seniorin am Telefon vor, dass es aktuell zu vielen Betrugsdelikten kommen würde und schon mehrere Konten betroffen seien. Zur Sicherheit würde sein Kollege gleich ihre Bankkarte abholen. Der Mann am Telefon setzte die Seniorin so unter Druck, dass sie ihre PIN -Nummer preisgab. Kurz darauf erschien der Abholer an ihrer Wohnanschrift. Die Seniorin übergab ihre Karte. Der Abholer war ca. 1, 80 Meter groß und hatte eine stabile Statur. Kurz nach der Tat informierte die Seniorin die Polizei. Die Karte wurde umgehend gesperrt. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zu keiner Abbuchung vom Konto.

Betrüger versuchen mit den unterschiedlichsten Maschen an Geld und Wertsachen kommen. Informieren Sie auch Ihre Angehörigen regelmäßig über Betrugsarten und Betrugsmaschen. Weitere Infos zu diesem Thema finden Sie auch hier: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-und-andere-betrueger

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

