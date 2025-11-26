Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Tatverdächtiger nach Ladendiebstahl gesucht - mit Fotos

Recklinghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann entwendete Süßwaren aus einem Supermarkt. Bislang konnte seine Identität nicht ermittelt werden. Die Polizei sucht nun mit Fotos nach dem Mann.

Am 07. Oktober des laufenden Jahres steckte ein Mann knapp 80 Tafeln Schokolade in einen mitgeführten Rucksack. Er verließ das Ladenlokal an der Buerschen Straße (Stadtteil Mitte), ohne die Ware zu bezahlen. Dabei wurde er von Videokameras erfasst. Die entsprechenden Fotos finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/187426

Wer kann Angaben zu dem Mann auf den Fotos machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

