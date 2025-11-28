Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Diebstahl von Tasche- Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 27.11.2025, gegen 11:30 Uhr wurde einer 22- jährigen Frau in Weil am Rhein am Rathausplatz Höhe der Hausnummer 3 eine Tasche weggenommen. In der Tasche befanden sich die Einnahmen eines Geschäfts von mehreren zehntausend Euro. Trotz einer sofort eingeleiteten Großfahndung konnte der Tatverdächtige unerkannt fliehen. Der genaue Tatablauf ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Tatverdächtige wurde als ungefähr 170cm groß, mit schlanker Figur beschrieben. Es soll schwarz gekleidet gewesen sein und eine blaue medizinische Maske getragen haben. Das Polizeirevier Weil am Rhein hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Tatverdächtigen oder zum Verbleib des Geldes geben können. Das Polizeirevier Weil am Rhein ist rund um die Uhr unter Tel. 07621 9797 0 erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell