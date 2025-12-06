Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Beschädigung an einem Wohnmobil

Friedrichroda (ots)

Am Freitag gegen 11:15 Uhr wurde die Polizei über eine Sachbeschädigung an einem Wohnmobil informiert. Laut dem 66jährigen Carthagobesitzers gab es gegen 00:45 Uhr einen Schlag am Heck des Fahrzeuges. Das Fahrzeug stand auf dem Wohnmobilstellplatz. Es wurde wohl ein größerer Gegenstand gegen das Fahrzeug geworfen. Es entstand ein Schaden von ca. 2.000,- Euro. Die Polizei Gotha bittet um Hinweise unter der Bearbeitungsnummer: 0316572 (as)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell