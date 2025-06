Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Brennender PKW auf der BAB A45 - Fehlende Rettungsgasse

Am Mittwoch Abend ist es auf der Bundesautobahn A45 in Fahrtrichtung Frankfurt zwischen den Anschlussstellen Dortmund Süd und dem Westhofener Kreutz zu einem ausgedehnten PKW Brand gekommen. Das auf dem Standstreifen abgestellte Fahrzeug stand beim eintreffen der Feuerwehr bereits im Vollbrand und das Feuer drohte kurzzeitig auf angrenzende Bäume und Sträucher in der angrenzenden Böschung überzugreifen. Dies konnte schlussendlich durch das Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden und der brennende PKW durch einen Trupp unter Atemschutz gelöscht werden. Für die Dauer der Löschmaßnahmen musste die Autobahn in Fahrtrichtung Frankfurt voll gesperrt werden. Für große Probleme und Verzögerungen sorgte die nicht gebildete Rettungsgasse auf der Anfahrt zur Einsatzstelle! Insbesondere die Löschfahrzeuge und nachrückende Kräfte die zusätzliches Löschwasser auf die Autobahn bringen sollten, mussten sich mühsam und mit größter Vorsicht den Weg durch den Rückstau suchen. Teilweise wurden die geschaffenen Lücken durch rücksichtslose Autofahrer nach der Durchfahrt der ersten Einsatzfahrzeuge wieder versperrt, was für die nachrückenden Kräfte erneut zu Verzögerungen sorgte. Glücklicherweise wurde bei diesem Einsatz niemand verletzt und das Feuer konnte noch rechtzeitig vor einer weiteren Ausbreitung gelöscht werden. An dem Einsatz waren sechs Fahrzeuge der Feuerwehr sowie 20 Einsatzkräfte gebunden.

